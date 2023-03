Marathon-Tagebuch: Welche Rolle spielt Ernährung beim Laufen?

Am 23. April geht Markus Freistätter beim Vienna City Marathon (VCM) an den Start. Bis dahin dokumentiert der Schauspieler seinen Trainingsfortschritt in Videotagebüchern (siehe unten). Vom Sportwissenschafter Michael Koller hat der 32-Jährige neben einem Trainingsplan auch Ernährungstipps bekommen.

"Bisher habe ich nicht so gezielt auf meine Ernährung in Kombination mit dem Training geachtet", gesteht Freistätter. "Jetzt achte ich mehr auf die Zeiten, in denen ich nicht mehr esse, bevor ich mit dem Training starte - und auf die Protein-Aufnahme.“