Marathon-Tagebuch: Wie läuft das Krafttraining, Markus Freistätter?

Liegestütze, Wadenheben, Kniebeugen - und dann noch einmal in den Einbeinstand. Das Knie dabei heben und absenken, mit dem Ellbogen diagonal zusammenziehen oder zur Seite führen und das Bein bis zur Standwaage nach hinten strecken. Von Sportmediziner Robert Fritz hat Markus Freistätter eine ganze Liste mit Trainingstipps bekommen.

Der Schauspieler geht am 23. April beim Vienna City Marathon (VCM) an den Start. Bis dahin dokumentiert der 32-Jährige seinen Trainingsfortschritt in Videotagebüchern (siehe unten). "Krafttraining habe ich bisher kaum gemacht", gesteht er.