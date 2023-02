„Lifelong Swimming“: Kraulen mit dem KURIER

„Nicht der Batman“

Und Humor hat er auch: Als sich beispielsweise ein langjähriger KURIER-Abonnent und Pammesberger-Fan (er schneidet jede Karikatur aus der Zeitung aus und legt sie in eigenen Kuverts ab) höflich erkundigt, ob er die am Beckenrand vorgezeigte Beinübung im Wasser mit beiden Beinen ausführen soll, kontert der Meister trocken: „Das wäre nicht schlecht, weil ich bin draußen im Trockenen nicht der Batman.“

Dann wieder ein bisserl mehr Ernst: Dass man beim Brustschwimmen die Arme länger vorne lassen kann, um die Gleitphasen effizienter zu nutzen und damit schneller vorwärtszukommen, muss die Instanz am Beckenrand nicht allzu oft wiederholen: Wer einmal so richtig durchs Wasser geglitten ist, wird das künftig gut beherrschen.

Schwieriger wird es beim „Wasser schöpfen“ und länger mit den Armen durchziehen in der Disziplin Kraul: Alle, die in ihrer Kindheit die „vielleicht nicht ganz richtigen“ Bewegungsmuster eingeübt haben, tun sich in der ersten Kurseinheit noch schwer, das alte Muster aufzubrechen.