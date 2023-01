Angebot für die KURIER-Leserschaft: Schwimmen wie der Profi

„Lifelong-Swimming“ heißt die neue Bewegung. Sie ist de facto ein Schwimmkurs – für Schwimmer. Besser gesagt: für Menschen, die sich zwar über Wasser halten können, dabei jedoch weder viel Spaß haben noch geschmeidig wie Barracudas durchs Wasser gleiten.

Das KURIER Medienhaus, die Wiener Volkshochschulen und dazu der Österreichische Schwimmverband bieten nun erstmals in Österreich einen eigenen Kurs für maximal 15 Interessierte in Wien-Döbling an (alle Details am Ende dieses Artikels).