Kriege, Teuerung und Krisen bremsen Kinderwunsch deutlich

Anteil kinderloser Frauen nimmt konstant zu

Die größte Gruppe unter den Frauen in Österreich ist mit rund 40 Prozent jene mit zwei Kindern. Rund ein Viertel hat ein Kind. Beide Werte seien über die Zeit hinweg "recht konstant", wie Isabella Buber-Ennser vom Vienna Institute of Demography (VID) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Gespräch mit der APA erklärte: "Der Anteil der kinderlosen Frauen nimmt aber konstant zu."

Aufgrund der Vielzahl an Daten, die die Befragungen erbrachten, haben Wissenschafter abgeschätzt, wie hoch der Anteil der Kinderlosen in den Alterskohorten mit Geburtsjahr ab 1990 sein könnte. Die Analyse lasse auf einen Wert von 23 bis 24 Prozent schließen.

Vergleicht man dies mit früheren Jahrzehnten, in denen der Kinderlosen-Anteil teils auch groß war, aber relativ viele Frauen in Österreich auch drei oder mehr Kinder hatten, schlage das heutzutage stärker durch. Letztlich kommen bei so einem Trend "auch weniger potenzielle Mütter in Zukunft nach", so die Demographin. In Frankreich wird der "Abwärtstrend" noch von vielen vielköpfigen Familien gebremst. Das war in Skandinavien ähnlich, wobei zuletzt auch hier die Geburtenraten im Sinken begriffen seien. Woran das liegt, sei noch nicht klar, so Buber-Ennser.