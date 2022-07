Krank im Ausland: Worauf man schon vor der Reise achten sollte

Island, Großbritannien und viele andere Länder

Im Falle des Falles gilt diese auch in Island, Liechtenstein, Norwegen, Großbritannien, der Schweiz, Bosnien- Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien.

Für Reisen in die Türkei ist ein Urlaubskrankenschein notwendig. Diesen bekommt man bei der Arbeitsstelle oder der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Erkrankt man, muss man diesen vor dem Arztbesuch beim ausländischen Krankenversicherungsträger in einen ortsüblichen Krankenschein eintauschen. Erst dann kann man sich auf Kosten der ÖGK behandeln lassen.

Bar bezahlen

Doch manchmal muss man selbst in der EU in öffentlichen Spitälern bar bezahlen. Sollte das – trotz gegenteiliger Bestimmungen – passieren, sollte man sich unbedingt eine detaillierte Rechnung ausstellen lassen. Das auch dann, wenn man sich privat behandeln lässt. Wer der ÖGK diese Rechnung vorlegt, bekommt zumindest einen Teil zurückerstattet. Ersetzt die ÖGK nicht die Gesamtkosten, so kann man die Differenz eventuell bei seiner Reisekranken- oder Zusatzversicherung einfordern.

Private Versicherung

Wer weiter weg, etwa nach Ägypten oder in die USA fliegt, sollte jedenfalls unbedingt eine private Reisekrankenversicherung abschließen – in manchen Ländern ist diessogar Pflicht. Doch Vorsicht: Nicht alle Behandlungskosten werden von dieser bezahlt. Honorare für die Behandlung von Schwangeren sind meist genauso ausgeschlossen wie Zahnbehandlungen oder Kosten, die durch eine Covid-Infektion vor Ort entstehen – und zwar immer dann, wenn Erkrankungen im Zusammenhang mit einer Pandemie ausgenommen sind.

Auch private Zusatzversicherungen übernehmen bestimmte Kosten. „Allerdings sollte man im Vorfeld prüfen, was im Ausland abgedeckt ist und was nicht. Die Kosten in Privatspitälern sind zum Teil immens und nicht immer wird alles rückerstattet“, gibt Semrad vom VKI zu bedenken.