Kleiner Mann, großer Komplex? Was man über Napoleon weiß

Der Historienschinken Napoleon ist diese Woche in den Kinos angelaufen. Der ganze Film sei voller sachlicher Fehler, monieren Historiker. Ein Waterloo für Kult-Regisseur Ridley Scott: So hängen die französischen Flaggen bei der Hinrichtung von Marie Antoinette falsch herum, in einer anderen Szene raucht ein russischer Soldat eine Zigarette, die es damals noch nicht gab, und Napoleon reitet mit einem Säbel in der Hand den englischen Infanteristen entgegen, was so nie stattgefunden hat.

Über den wohl bekanntesten Franzosen ranken sich zahlreiche Legenden – hier einige überraschende Fakten.

Kleiner Mann

Der französische General und Kaiser Frankreichs maß 1,68 Meter – diese Körpergröße liegt sogar einige Zentimeter über der Durchschnittsgröße der damaligen Zeit. Warum er in die Geschichte als kleiner Mann einging? Daran haben die britischen Karikaturisten schuld, die ihn gerne als Giftzwerg darstellten.

Napoleonkomplex

Der Zusammenhang von kleiner Körpergröße und großem Geltungsdrang wurde von dem österreichischen Psychoanalytiker Alfred Adler geprägt. Doch auch dieses Bild geht auf Propaganda zurück: Napoleons Verstand und Gedächtnis sollen außergewöhnlich gewesen sein – und auch bei Frauen war er, wie man aus Liebesbriefen herauslesen kann, ein Charmeur.