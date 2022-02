Kinderbuch-Vorbilder: Von Pippi, Heidi und neuen Helden lernen

Inspiration, wie man möglichst widerstandsfähig und flexibel durchs Leben geht, findet man in praktisch allen beliebten Kindergeschichten und Märchen. Pippi Langstrumpf, Heidi oder Huckleberry Finn sind die Klassiker, folgende Bücher widmen sich aktuell dem Thema Resilienz:

Das Eulengeheimnis Ohne Kuscheltuch geht gar nichts. Das wissen kleine Kinder ebenso wie der Hase in dieser Geschichte – er hat seines leider verloren. Spielerisch lernen Kinder ab drei Jahren dabei, mit schwierigen Situationen umzugehen und Probleme zu lösen. Autorinnen sind Silvia Exenberger und Verena Wolf vom Institut für Positive Psychologie und Resilienzforschung. Auch für Erwachsene findet sich im Buch ein Text, in dem die Resilienzquellen der Geschichte aufgeschlüsselt werden: Das Eulengeheimnis, Verlag Studia, 23,50 Euro.

Frida macht ihr Ding! Frida ist frustriert. Die Karotten im Beet ihrer Mutter wachsen und gedeihen, in ihrem eigenen sieht es nicht so perfekt aus. Aber muss es das unbedingt? Mit dem Buch lernen Kinder ab vier Jahren, damit umzugehen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie geplant – und warum das gar nicht so schlimm ist: Birgit Altstötter, Christine Altstötter-Gleich: Frida macht ihr Ding!, Verlag Balance Buch und Medien, 17,50 Euro.