Junge Jasager: Die Hochzeitsvorlieben der Generation Z

Was Prinz Charles und Lady Diana im Jahr 1981 für die Babyboomer waren, sind Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) heute für die Generation Z (Jahrgänge 1995–2012). Ihre Hochzeit, die vor zwei Wochen im Familienanwesen in Palm Beach stattfand, geriet zum Social-Media-Spektakel. Und das lag nur teilweise an den berühmten Eltern des Bräutigams, David und Victoria Beckham.

Der Fußballersohn und die Milliardärstochter zählen zu einer Reihe junger Stars, die ungewöhnlich früh „Ja“ sagten (siehe oben). Mit ihren Verlobungen und hippen Hochzeitsfeiern setzen sie Trends, die sich auch jenseits von Hollywood niederschlagen. „Man kann nach Promi-Hochzeiten immer eine Tendenz bei unseren Brautpaaren sehen“, berichtet die Wiener Hochzeitsplanerin Luise Wagner. „Was besonders auffällt, sind Brautkleid und Dekoration. Auch die Art der Location wirkt sich aus: sei es in einem Zelt, an einem See oder einem Weingut.“