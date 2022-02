2022 könnte ein Rekord-Hochzeitsjahr werden

Die Hochzeitssaison startet heuer früh, weil mit dem 2. 2. 2022 und dem 22. 2. 2022 zwei beliebte Tage für besondere Anlässe anfallen. Doch auch das restliche Jahr verspricht einen Heiratsboom, prognostiziert der Experte Bernhard Fichtenbauer: "2022 wird ein Mega-Hochzeitsjahr", ist er überzeugt.

Fichtenbauer betreibt das Portal hochzeits-location.info und beobachtet seit Jahresbeginn deutlich gestiegene Zugriffszahlen. Vor allem zu Weihnachten, Neujahr und am Valentinstag würden besonders viele Heiratsanträge stattfinden, was sich nun deutlich in den Suchanfragen niederschlägt.

"Die Leute wollen wieder heiraten. Das sehen wir sehr deutlich an unseren Zugriffszahlen, die seit Jahresanfang wieder kräftig gestiegen sind und sich auf einem höheren Niveau als vor Corona befinden", sagt der Profi.

Verdreifachung

Die Vermittlungen von Locations an heiratswillige Paare hätten sich in den vergangenen sechs Wochen verdreifacht. So gab es im Jänner und Februar 51.000 Weiterleitungen auf die Websites von Hochzeitslocations und knapp 9.000 Anfragen, die an die Locations übermittelt wurden.

Zudem zeichne sich ab, dass nach den Pandemie-Einschränkungen und kleineren Festen wieder mit großen Hochzeitsgesellschaften gefeiert wird. Während die Anfragen in den vergangenen beiden Jahren meist bei 15 bis 45 Gästen lagen, sind nun Hochzeiten mit 60 bis 120 Gästen nachgefragt.