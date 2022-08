Jüngstes Transgender-Model der Welt erobert den Laufsteg

Transgender-Models wie Valentina Sampaio oder Andrej Pejic schafften es in den vergangenen Jahren an die Spitze der Tomodel-Liga. Jetzt sorgt ein neuer Name für Aufregung in der Szene. Noella McMaher ist erst zehn Jahre alt und lief bereits in New York über den Laufsteg - als jüngstes Transgender-Model überhaupt.

Die US-Amerikanerin kam mit dem biologischen männlichen Geschlecht zur Welt. Laut ihrer Mutter Dee (35), die sich selbst als nicht-binär identifiziert, habe ihr Kind schon im Alter von zweeinhalb Jahren festgestellt, im falschen Körper zu stecken. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist Noella auch rechtlich ein Mädchen.