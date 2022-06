Die große Transgender-Angst: "Umerziehung" mit der Maus?

Rechnet man all die Aufgeregtheit ab, bleibt im Kern ein Vorwurf über, der – anhand der im Brief gesammelten Belege – kaum so schwer wiegt wie behauptet. Die kritisierte Folge der „Sendung mit der Maus“, die Kinder angeblich animiere, ihr Geschlecht hormonell und operativ zu ändern, widmet sich lediglich der Geschichte eines Über-50-Jährigen, der nach langen Jahren als Mann nun als Frau lebt. Sie wurde bereits durch zahlreiche rechte Blogs gereicht; der WDR als Produzent äußerte sich bereits mehrfach. Andere, im Brief kritisierte Sendungen – etwa zu „Penisentfernung“ oder „Drogen-Sex“, wie die Autoren schreiben – finden sich nur in den von ARD und ZDF auf Jugendlichkeit getrimmten Youtube-Kanälen. Im Fernsehen sieht man davon nichts.

Unterm Strich ähnelt dieser Brief damit einem anderen – jenem Alice Schwarzers in Emma. Auch sie hatte ein berechtigtes Anliegen, die Argumentation war aber eher problematisch – und trug nur zur Polarisierung bei. Ähnlich ist es jetzt: Unter den Autoren sind einige Wissenschafter, die in der Gender- und Trans-Debatte vielleicht Hörenswertes zu sagen hätten. Der schreiend-simplifizierte Brief übertönt das – und dividiert die Lager nur weiter auseinander.