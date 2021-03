50 Jahre Die Sendung mit der Maus: So digital ist sie heute

Im TV-Kinderprogramm wird heute Geburtstag gefeiert: Die legendäre „Sendung mit der Maus“ ist 50 Jahre alt. Man glaubt es kaum – noch immer erscheint die rundliche Mäusedame jede Woche gemeinsam mit dem lila Elefanten im ARD, WDR und im Kinderkanal kika. Aber das Imperium rund um die Lach- und Sachgeschichten hat sich sehr verändert: Bildungsprogramm ist heute moderner, schneller und vor allem digital. Die junge Generation hat höhere Erwartungen als früher.

In der ersten Folge der „Sendung mit der Maus“ am 7. März 1971 wurde nur eine Geschichte vorgelesen – über Frederico Oktopod. Heutige Kinder fänden die Geschichte wohl zu langsam, aber damals startete die Maus so ihre Karriere. Unzählige Folgen der „Lach- und Sachgeschichten“ begeisterten Millionen Zuschauer und heimsten etliche Preise ein.