Warum diese Agentur ausschließlich auf Diversity-Models setzt

Mashraki haderte früher selbst damit, „irgendwie anders“ zu sein, litt an Depressionen und Selbstzweifeln. Medial präsente Vorbilder helfen gegen die gefühlte Einsamkeit. „Ich habe gelernt, dass es okay ist, in keine Box zu passen. Schönheit ist nicht gleich Schönheitsideal.“

Auch Antonia kämpfte mit ihrer Identität, fühlte sich entweder zu weiß oder zu schwarz. Als Model möchte sie dazu beitragen, dass kein Jugendlicher mehr so denken muss. „Wir bunten Wiener haben so viel, was unsere österreichische Kultur bereichern kann, nur hat man bei so einer gewaltigen Unterrepräsentation das Gefühl, man will nicht wahrgenommen werden“, sagt sie. „Mein Wunsch ist, dass sich Designer irgendwann das Model, nicht mehr die Farbe aussuchen. Das geht nur, indem wir die Norm neu definieren.“