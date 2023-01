In zwei verschiedenen Jahren geboren: Zwillinge Effie und Annie

Au├čergew├Âhnliche Neujahrsbabys wurden am Jahreswechsel in Texas geboren: Die Zwillinge Annie Jo und Effie Rose. Das Besondere: Sie erblickten an zwei verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Jahren das Licht der Welt. Annie Jo wurde am 31.12.2022 um 23.55 Uhr geboren, ihre sechs Minuten j├╝ngere Schwester am 1.1.2023 um 00.01 Uhr.

"Ich liebe es, dass sie von Anfang mit einer gewissen Individualit├Ąt ins Leben starten", freut sich Mutter Kali Scott. Eigentlich wurden die M├Ądchen erst f├╝r den 11. J├Ąnner erwartet, doch dann entschieden die ├ärzte bei einer Routinekontrolle am 29. Dezember, Kali gleich auf der Station zu behalten, da sich eine fr├╝here Geburt abzeichnete. Schlie├člich wurde ein Kaiserschnitt durchgef├╝hrt.