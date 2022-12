Mädchen erhält vom Amt die Lizenz, ein Einhorn zu halten

Die kleine Madeline will das Einhorn jedenfalls in ihrem Garten behalten. Marcia Mayeda, Direktorin des Bezirksamts für Tierpflege und Kontrolle, legte ihrem Antwortschreiben eine rosafarbene Metallplakette in Herzform mit der Aufschrift "Dauerhafte Einhorn-Lizenz" bei. Obendrauf gab es eine flauschige Einhorn-Puppe mit pinkfarbenen Ohren, lila Hufen und einem silbernen Horn.

Mayeda lobte das Mädchen für dessen "Sinn für verantwortungsbewusste Tierhaltung" und dafür, "vorab um Erlaubnis gefragt" zu haben. Die kleine Madeline habe sich auf vorbildhafte Weise Gedanken über "die Anforderungen für die Bereitstellung eines liebevollen Zuhauses für Tiere" gemacht. Die Behörde postete Bilder vom Schriftwechsel, der Lizenz und dem Stofftier in sozialen Medien.