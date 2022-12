Illegaler Welpenhandel in Corona-Pandemie massiv angestiegen

Falsche Papiere

Bei der Einreise sind die Tiere zudem meist jünger als im Heimtierausweis angegeben und weisen oft keine Tollwutimpfung auf. In Österreich war ein Import junger Hunde ohne Tollwutimpfung bisher möglich, vor kurzem wurde dies aber geändert. Denn bei Tieren aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien, die nicht tollwut-frei sind, könnte die Einschleppung dieser für Mensch und Tier tödlichen Seuche dramatische Folgen haben. Auch Routineimpfungen, wie gegen das oben erwähnte Parvovirus bzw. gegen Staupe sind häufig nicht durchgeführt worden.

Käufer getäuscht

Die Befragten waren der Meinung, dass die Käuferinnen und Käufer von Tieren aus dem illegalen Handel am häufigsten durch falsche Versprechungen, wie zum Beispiel vorhandene Impfungen oder eine besondere Abstammung (72 Prozent), gefälschte Fotos (53 Prozent) oder eine schöne Homepage (46 Prozent) getäuscht werden. Die Corona-Pandemie brachte außerdem einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung. "Die Nachfrage nach Welpen war so groß, dass viele einfach per Mausklick einen Hund bestellten", berichtete Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. Auch bei einem vermeintlich heimischen Erwerb von Welpen können die zukünftigen Halterinnen und Halter irregeführt werden: Welpenportale mit ".at-Endung" lassen vermuten, dass es sich um inländische Anbieter handelt, was jedoch meist nicht der Fall ist.