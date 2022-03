Hier arbeiten besonders viele Männer in der Pflege

Ein g’rader Mich’l wie Peter Pilat vergisst allerdings nicht, auch die Herausforderungen in seinem Beruf offen anzusprechen: „Es bedarf einem extrem hohen Grad an Selbstfürsorge. Wenn du nicht auf dich selbst aufpasst, kannst du schnell physisch und vor allem mental ausbrennen.“

Zudem müsste man in der Pflege teamfähig sein und für die Dienste am Wochenende, an Feiertagen und in der Nacht zu haben sein. Dass er in seinem Beruf trotz „der großen Verantwortung, die ich zu tragen habe“, keine Millionen verdienen kann, sollte einem auch klar sein.

Die alte Dame erweist sich im täglichen Tun als eine echte Kämpferin. Sie hat sich noch lange nicht aufgegeben. Schritt für Schritt arbeitet sie sich in ihr Leben zurück. Die Übungen, die ihr Pfleger für sie parat hat, zeigen Wirkung.

Ihr Sohn, der als Arzt viel zu tun hat, bedankt sich für die externe Hilfe. Nichts zu danken. Peter Pilat ist froh, dass „mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird“.