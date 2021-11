Notstand: Wer heute noch in die Pflege geht

Sümeyra Celepci ist mit ihrer dualen Ausbildung sehr zufrieden. Die Woche der erst 17-jährigen Freistädterin teilt sich so: Zwei Tage pendelt sie nach Gallneukirchen, zur Schule für Sozialbetreuungsberufe. Die drei anderen Tage kann sie das hier Gelernte in einem örtlichen Altenheim in der Praxis erproben. Schnell hat Celepci festgestellt: „Ich kann sehr gut mit älteren Menschen.“ Besonders freut sie an diesem Beruf das direkte Feedback der von ihr Betreuten: „Wenn ich helfen kann, bekomme ich ganz viel Positives von ihnen zurück.“

Macualy Epenisi erzählt mit einem Lächeln, dass er bei seiner Berufswahl dem Rat seiner Tante gefolgt ist: „Sie hat in mir einen jungen Menschen gesehen, der sich gerne für andere einsetzt.“ Der 20-jährige Linzer macht sein Praktikum übrigens in einer Einrichtung der Caritas. Das sei für den Ausbildner Diakonie kein Widerspruch, so Epenisi – im Gegenteil.

Sein erstes Praktikum in einem Seniorenwohnhaus ist für ihn eine hochspannende Erfahrung: „Jeder Tag ist dort anders. Fad wird mir nicht. Besonders interessant sind für mich die Geschichten, die mir Menschen erzählen, die bereits viel erlebt haben.“

Das ist Leidenschaft pur: Die beiden Schüler sind froh, dass ihr Unterricht wieder beginnt und sie zurück in ihre Klasse gehen können. Über ihre durch die Bank positiven Erfahrungen freut sich auch die Direktorin der Schule. Dennoch will Susanne Kunze nicht verschweigen: „Leider sind die Rahmenbedingungen für angehendes Pflegepersonal weiterhin schwierig.“

Trotz Pflegenotstand, der Zugang zum Beruf sei alles andere als attraktiv, so Kunze. „Diese Ausbildung muss man sich leisten können.“ Das Land Oberösterreich finanziert den zweijährigen Lehrgang. Das ist bei Weitem nicht in allen Bundesländern so. Doch auch in Oberösterreich müssen die Schüler oder ihre Familien die Kosten für das tägliche Leben selbst tragen. Für ihre Praktika bekommen sie keinen Euro Entschädigung.