Heute kommt der Nikolo - nicht nur zu den Kindern

Für manches Kind ist es ja heuer das erste Mal, dass es bewusst erlebt, wie der Nikolo zu ihm nach Hause kommt, musste der Mann mit dem Bischofsstab im vergangenen Jahr doch wegen Corona zu Hause bleiben. Um so größer ist die Freude, dass er heuer wieder an die Türe klopfen darf.

Neben Nüssen, Lebkuchen, Äpfeln und Mandarinen hat er für die Buben und Mädchen oft noch ein kleines Spielzeug dabei. Doch der Heilige hat nicht nur für die Kleinsten etwas in seinem Sack: Auch Erwachsene werden immer häufiger beschenkt. In Wien werden sogar mehr Partner als Kinder beschenkt, wie eine Umfrage im Auftrag der Wiener Wirtschaftskammer ergab. 29 Prozent der Befragten gaben dabei an, ihrem oder ihrer Liebsten eine Freude zu bereiten, während „nur“ 27 Prozent Kinder beschenken. Das alles lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 30 Euro kosten.