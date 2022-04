Halb Tennis, halb Squash: Warum dieser Trendsport begeistert

Dabei ist Padel an sich kein Phänomen der jüngeren Vergangenheit. Bereits 1993 entstand der erste Platz in Graz. Danach ist es allerdings lange dabei geblieben und über Jahre gab es keine Turnierserie, Bundesliga oder Unterstützung für Padel-Vereine, beklagt die Verbandspräsidentin. Denn das Schöne an dem Rückschlagsport sei schließlich, dass er so viele Menschen anspricht.

"Ob jung oder alt, Padel kann jeder leicht erlernen und auch noch bis ins hohe Alter spielen", ist Präsidentin Handl überzeugt.

Diese Meinung teilt auch Profispieler David Alten. Gemeinsam mit seinem Doppelpartner Christoph Krenn führt er die österreichische Padel-Rangliste an und ist Miteigentümer der Marke Padeldome. "Padel ist im Vergleich zu Tennis viel leichter. Man braucht keine großartige Technik – jeder kann es innerhalb kürzester Zeit erlernen und spielen", sagt er. Die Gründe dafür sind laut Alten vielfältig, einer davon: Gespielt wird immer im Doppel.

Im Vergleich zu Tennis ist der Schläger kleiner und liegt näher an der Hand; der Ball hat weniger Druck und Speed. Außerdem sei es „ein irrsinniger Spaß- und Erfolgsfaktor, wenn ich den Ball von der Wand spielen kann“, weiß der Experte.