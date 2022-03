Bunt statt Blau und Rosa: Was Kindermode mit Klischees zu tun hat

pauakids

Mitwachsende Bodys, Hosen, Kleider und Shirts aus Tencel-Modal-Stoffen aus europäischem Buchenholz. In Österreich designt und fair in Europa produziert

www.pauakids.at

Hasel und Gretel

Ein familiengeführter Online Concept Store mit nachhaltig hergestellten Produkten für Eltern und Kinder bis zwölf Jahre

www.haselundgretel.at

me in wien

Die Unisex-Modelle von me in wien werden ausschließlich in Österreich entworfen und produziert. Die Prints sind handgemacht und werden auf Wasserbasis gedruckt

www.me-in-wien.at

herr und frau klein

Fair und nachhaltig produzierte Kindermode sowie Spielzeug, Möbel und Bücher. Neben dem Onlineshop gibt es Geschäfte in Wien und Dornbirn

www.herrundfrauklein.com

kyddo

Concept Store für biologische und nachhaltig hergestellte Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderzimmer-

ausstattung

www.kyddo.shop

popolini

Ein österreichischer Familienbetrieb in zweiter Generation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien produziert Stoffwindeln, nachhaltige Baby- und Kindermode sowie Heimtextilien

www.popolini.com