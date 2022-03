DrSmile und Co: Können Zahnschienen ohne Zahnarzt funktionieren?

Beworben wurden bequeme und billigere Zahnkorrekturen als bei niedergelassenen Ordinationen. Laut der Website von DrSmile beginnen die Kosten der Zahnschiene bei 33 Euro pro Monat.

Nach einem Scan in einer Partnerpraxis bekommen die Konsumenten individuell angepasste Zahnschienen zugeschickt, die sie häufig über mehrere Monate tragen und regelmäßig auswechseln. Kontrolltermine beim Arzt gibt es keine, stattdessen laden die Patienten und Patientinnen Selfies in eine App. "Bei keinem einzigen Fall, den wir betreut haben, hat ein Zahnarzt den Scan durchgeführt, sondern Assistenten“, so Schranz.

Beratungen würden Verkaufsagenten übernehmen, medizinische Entscheidungen blieben Laien überlassen. Er berichtet außerdem von Konsumenten, die sich zum Kauf gedrängt oder nicht ausreichend über Vertrags- und Preisgestaltung informiert gefühlt hätten.

Hoher Preis

Schranz: "Im Endeffekt zahlen viele doppelt drauf, weil die Behandlung der Folgeschäden zwischen 7.000 und 8.000 Euro kostet. Viele haben insgesamt einen Schaden von 10.000 Euro.“ Bei Beschwerden seien die Anbieter dann oft gar nicht oder schwer erreichbar.

Diese Vorwürfe bestreitet DrSmile: "Unsere Experten begleiten jeden einzelnen Patienten schrittweise durch die gesamte Anwendung“, so der Anbieter in einem Statement. Über verschiedene Kanäle sei das Team "nahezu rund um die Uhr erreichbar“ und die Preisgestaltung "sehr transparent und simpel zu verstehen“.

Die Kontrolle per App sei laut KURIER-Anfrage an den Anbieter PlusDental eine "wichtige und gute Möglichkeiten zur genauen Begleitung“. Persönliche Termine seien "selten notwendig“, Meldungen über gesundheitliche Beschwerden nicht bekannt und Schmerzen oder ein falscher Biss "besonders unwahrscheinlich“.