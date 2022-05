Gesund, regional, in Bio-Qualität: Hundefutter nach Rezept

Übergewicht ist eine Last - auch für Haustiere. In Österreich ist rund jeder vierte bis fünfte Hund zu schwer, Tendenz steigend. Bewegungsmangel trägt ebenso dazu bei, dass die Vierbeiner vermehrt zu Gelenksproblemen, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen neigen; sie sind in der Wohlstandsgesellschaft angekommen.

Darauf hat ein Wiener Unternehmen reagiert und bietet maßgeschneidertes Bio-Futter aus regionalen Zutaten an, das erst nach Absprache mit einem Tierarzt produziert wird. "Jeder Hund ist anders", sagt Martina Steinberger-Voracek, Gründerin von "CanisBowl". Alter, Größe, Körperbau und Aktivität seien nur einige Parameter, um den richtigen Nährstoffbedarf zu bestimmen. Unterschiedliche Anforderungen ergeben einen individuellen Bedarf, um das optimale Futterangebot sicherzustellen.

Nicht nur zu viel Fressen kann zu einem Problem werden: "Die Diätkomponente ist wichtig, aber die individuelle Ernährung auch. Denn durch das richtige Futter kann eine Über- und Unterversorgung vermieden werden und damit auch langfristige Mangelerscheinungen und Fehlversorgungen", hebt Steinberger-Voracek hervor.

Individuelle Zusammensetzung gewinnt

So wie "HelloBello" setzt "CanisBowl" auf Individualität. Das Konzept lautet: Jedes Rezept wird maßgeschneidert vom Tierarzt berechnet; alle ernährungsphysiologischen Bedürfnisse des Vierbeiners dafür individuell berücksichtigt. Der Austausch mit dem Halter - ob im Gespräch mit dem Partner-Tierarzt oder digital - ist dem entsprechend wichtig. Vorerkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, regelmäßige Medikamenteneinnahme, Bewegungsausmaß sowie bisherige Fütterungen werden erhoben und liefern die Grundlage zur Erstellung individueller Rezepte.

Regionale Bio-Qualität als Besonderheit

Einzigartig ist bei "CanisBowl", dass das Futter in einer Bio-Manufaktur in Gars am Kamp im Waldviertel produziert wird, ausschließlich mit Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. Sechs verschiedene Fleischsorten stehen zur Auswahl. Die Lieferanten kommen aus der Region. Das gilt auch für das Gemüse, Obst und die Kohlenhydrate.

Die personalisierten Futterbeutel werden bei "CanisBowl" direkt an die Kunden geliefert. Kühl und trocken gelagert hält der Vorrat mindestens drei Monate.