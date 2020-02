Tiercoach: Kann man Hunde ausschließlich vegetarisch ernähren?

Es ist wirklich oft schwierig, einen Hund, der anderes kennt, an Trockenfutter zu gewöhnen. Nach einer gewissen Zeit sollten sich die meisten Hunde jedoch umstellen lassen. Mischen Sie langsam immer weniger Fleisch und mehr vollwertiges Trockenfutter. Klappt das gar nicht, sollten Sie die „Entscheidung“ des Hundes akzeptieren. Leider sind gerade Shelties heikle Fresser. Bei jungen Hunden lässt sich mit Geduld und Zeit aber oft eine zufrieden stellende Lösung finden.

Frage: In Bälde werde ich mit meiner Katze, 6 Jahre, verreisen. Sie muss ca. zwei Stunden im Auto in der Box sein. Wie kann ich sie beim Transport und im Hotel „entspannt“ machen?

Haben Sie Ihre Katze schon an die Box gewöhnt? Das gelingt, indem Sie die Katze bis zur Abreise nur mehr in der Box füttern. Weiters ist es gut, wenn Sie auf der Fahrt eine Kuscheldecke, die ihre Katze kennt und die nach ihr riecht, in die Box legen. Diese Decke kann im Hotelzimmer als Schlafplatz aufs Bett gelegt werden und erleichtert die Eingewöhnung. Vielen Katzen hilft es, wenn man die Transportbox bzw. auch das Hotelzimmer mit „Glückspheromonen“ einsprüht. Auch Katzenminze kann helfen oder CBD Tropfen. Ich denke jedoch, dass alleine Ihre Anwesenheit beruhigend auf Ihre Katze wirkt. Wichtig ist, dass Sie sich Zeit nehmen und mit Ihrer Katze zumindest einige gewohnte Rituale beibehalten.

