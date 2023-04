Geldanlage: Haben Sie eine der wertvollsten Barbie-Puppen zuhause?

Platz drei geht an ein Sammler-Stück: die Golden Gala Barbie. Sie wurde erstmals 2009 produziert und auf der National Barbie Doll Convention in Washington D. C. vorgestellt.

Die Retro-Barbie trägt ein elegantes Kleid aus goldenem Brokat mit Meerjungfrauenrock und einer Jacke im Vintage-Stil. Honigblondes Haar, violette Augen und raffinierte Accessoires vervollständigen den Look. Sie ist für rund 1.000 Euro zu haben.