Barbie trägt jetzt Kopftuch

Gerade erst hat Mattel seine neuen Barbie-Puppen vorgestellt, die jetzt in unterschiedlichen Körperformen und -größen sowie verschiedenen Hauttönen produziert werden. Damit will der Spielzeughersteller eine breitere Auffassung von Schönheit präsentieren. Die Kleidung der Barbies bleibt jedoch gleich, was die 24-jährige Nigerianerin Haneefah Adam auf eine Idee brachte: Auf Instagram präsentiert sie seit acht Wochen eine Barbie, die einen Hijab, also ein traditionelles muslimisches Kopftuch, trägt. Die Kleidung für die Barbie, die Adam Hijarbie (zusammengesetzt aus aus Hijab und Barbie) nennt, schneidert Adam selbst. "Ich habe dabei an eine Puppe gedacht, die so gekleidet ist wie ich — also bedeckt", sagt Adam zu Mic.com.