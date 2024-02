Gefühle in Worte fassen: So schreibt man den perfekten Liebesbrief

Durch das Sprechen leben die Erinnerungen wieder auf, aber auch Fotos, Tagebuch- oder Kalendereinträge sowie Erinnerungskisten mit Kino-, Flug- oder Konzerttickets helfen dem Gedächtnis auf die Sprünge . Hat sich der Sender entschieden, worüber er schreiben will, geht es um den Ton, den er treffen will.

Kitschige Liebesschwüre sind dafür nicht notwendig: "Jeder schreibt anders: Ob schlicht, witzig oder blumig – das Wichtigste ist, so zu schreiben, wie man ist. Wenn man seine Gedanken niederschreibt, kann man nichts falsch machen." Von Floskeln und Standardformulierungen rät Fischer ab.

Zuerst gibt man den Auftrag und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse in das Schreibfeld des kostenlosen Programms ChatGPT ein, der Chatbot bietet dann binnen Sekunden den Textvorschlag an. Die Expertin hat das Programm mehrfach getestet und mit ihrer Schreibarbeit verglichen: "Der Service ist erstaunlich gut, allerdings braucht der Textvorschlag einen Feinschliff. Wenn ich nicht gut schreiben könnte, würde ich ihn jedoch als Grundlage verwenden. "

Und zu guter Letzt: Liebe sollte auf Papier gebracht werden und nicht über das Handy verschickt werden, glaubt Fischer. Wer nicht mit der Hand schreiben will, sollte den Liebesgruß zumindest abtippen.

Bleibt noch offen, was der Service beim Schreibprofi aus Deutschland kostet: Jeder gibt so viel, wie er kann und will.

Buch-Tipp: Veronika Fischer: Liebe, Kremay & Scheriau. 128 Seiten. 20 Euro