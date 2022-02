Für mich soll’s (nicht unbedingt) rote Rosen regnen

Die Exotik am Stadtrand

Schauplatzwechsel an den östlichen Stadtrand. Da, wo die Großstadt ausfranst. In dieser überschaubar aufregenden Gegend gibt es viele gute Geschichten zu erzählen. Geschichten von Nachbarschaftshilfe, Arbeitsteilung und Familienbetrieben, die seit eineinhalb Jahrhunderten erfolgreich am Standort wirtschaften und nicht im Traum daran denken, den Verlockungen umtriebiger Immobilienentwickler nachzugeben.

Denn unmoralische Angebote bekommen die Gärtner hier in Simmering jede Menge. Die Felder werden vom Rand her scheinbar angeknabbert. Die Häuser kommen immer näher. Aber noch ist die Stadt weit, auch wenn wir laut Stadtplan auf Wiener Stadtgebiet sind. Hier hat die Gärtnerei Jedletzberger seit 1880 ihren Standort. In fünfter Generation hat Werner Jedletzberger vor eineinhalb Jahren vom Vater übernommen.

Ein klassischer Familienbetrieb, in der Saison hat man fünf Mitarbeiter, die Fläche ist stetig gewachsen. Am Anfang wurde nur Gemüse am Feld angebaut, der Großvater hat dann mit den Blumen angefangen. Nelken, in niedrigen Nistbeetkästen. Die Eltern haben Ende der 1990er damit aufgehört. „Es hat Gründe, warum die meisten Nelken, die heute auf dem österreichischen Markt verkauft werden, aus Kolumbien kommen“, sagt Werner Jedletzberger.