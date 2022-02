Valentinstag: Bunt und regional im Trend

VonRoland PittnerNarzissen, Tulpen und der zeitlose Klassiker Rosen in allen Farben dominieren derzeit bei den burgenländischen Gärtnereibetrieben und Floristen. Bis zum 14. Feber wird der Großteil der Blumen schon den Kunden Freude bereiten „Der Valentinstag ist der erste wichtige Umsatzträger im neuen Jahr und der Tag wird zum Glück von den Kunden sehr gepflegt“, sagt Andreas Pomper, der eine Gärtnerei in Güssing führt und Obmann des Vereins der Burgenländischen Gärtner ist.

Auch die Floristen bereiten sich auf den Valentinstag vor und nehmen Bestellungen entgegen. „Es ist schon gut angelaufen, viele Floristen werden auch am Sonntag öffnen, da der Valentinstag auf den Montag fällt“, sagt Innungsmeister-Stellvertreterin Michaela Grandits vom Geschäft Blumen-Vier-Jahreszeiten in Oberwart. Hoch im Kurs stehen heuer kontrastreiche und verspielte Sträuße: „Sie dürfen durchaus bunt sein, den individuellen Vorlieben sind mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt. Es kommt ganz auf den Geschmack des oder der Beschenkten an. Erlaubt ist, was gefällt“, sagt Grandits. Je nach Größe koste ein Blumenarrangement 20 bis 40 Euro.