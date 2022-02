Wertvolle Zeit zu zweit statt Schokolade oder Blumen

Es muss nicht immer der Blumenstrauß oder die Pralinenschachtel sein. Morgen, Montag, wird wieder Valentinstag gefeiert. Viele Menschen können dem Fest nichts abgewinnen. Wer aber seinem Liebsten, seiner Liebsten an diesem Tag des Jahres eine besondere Freude machen will, schenkt am besten Zeit und denkt beim Schenken an die Umwelt.