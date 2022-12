Fit in die Ballsaison: Schritt für Schritt zum Tanzprofi

Lang, lang, kurz, kurz. Oder war es doch Schritt, Schritt, Wiegeschritt? Wie geht noch einmal der Foxtrott? Und zu welchem Tanz gehört die Schrittfolge Vor, Seit’, Schluss, Rück, Seit’, Schluss?

Wenn nur die Tanzschultage nicht schon so lange zurückliegen würden, oder man zumindest noch die Grundschritte der einzelnen Stile beherrschen würde. Die Ballkarte ist bereits gekauft, Kleid und Smoking warten auf ihren Einsatz – nur die Füße sind noch nicht bereit. Glücklicherweise muss man nicht gleich den ganzen Tanzkurs wiederholen, um auf dem Parkett eine passable Figur abzugeben. Zahlreiche Tanzschulen bieten in den Wochen vor der Ballsaison Blitzkurse an, in denen man die wichtigsten Schritte auffrischen – oder von Grund auf neu lernen – kann. Grundkenntnisse sind nämlich keine Voraussetzung, bestätigt Désirée Fröhlich von der Tanzschule Thomas Kraml, die auch Ball-Blitzkurse im Angebot hat.