Filmhits bis Essen: Welche großen Trends aus Südkorea kommen

Trotz des Erfolges wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Stimmen gegen die koreanische Gesellschaftssatire laut: Nachahmeffekte hätten sich gehäuft. Entgegen der Altersempfehlung ab 16 Jahren sollen Kinder in Grundschulen und Kindergärten die stellenweise äußerst brutale Serie nachgespielt haben. In Italien startete daher die Online-Petition „Stopp mit Squid Game“.

Doch der Einfluss koreanischer Produktionen lässt sich längst nicht mehr bremsen. So meldete die Sprachlern-App Duolingo nach dem Serienstart von „Squid Game“ einen deutlichen Zuwachs an Anmeldungen für Koreanisch-Kurse. Wörter koreanischen Ursprungs kommen inzwischen auch in anderen Sprachen immer häufiger vor. Das Oxford English Dictionary nahm 26 davon kürzlich in seine neueste Ausgabe auf.