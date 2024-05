Nach Nemos Sieg beim Song Contest: Was bedeutet es, non-binär zu sein?

Die Ambivalenz der Anerkennung spiegelt sich in der Berichterstattung nach dem Song Contest wider: Manche Medien schreiben über Nemo neutral von "Musiktalent" oder "Künstlerperson", während andere bewusst männliche Pronomen verwenden. Nemo selbst räumte ein, dass es schwierig ist, sich daran zu gewöhnen. "Aber eure Bereitschaft zu lernen und eure Akzeptanz meines wahren Selbst bedeuten mir mehr, als es von Anfang an richtigzumachen", heißt es in einem Instagram-Posting.

Prominente Beispiele

Nicht-Binäre gehören zur LGBTIQ-Gemeinde (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, queer), haben aber eine eigene Flagge, die Nemo während des Einzugs in Malmö schwenkte. Sie ist gelb, weiß, violett und schwarz gestreift und steht für alle Menschen, die sich von der Regenbogenflagge nicht repräsentiert fühlen. Durch prominente Coming-outs wurde der Geschlechtsidentität zuletzt mehr Aufmerksamkeit zuteil: Disney-Star Demi Lovato bezeichnete sich als non-binary (möchte aber inzwischen wieder mit weiblichen Pronomen angesprochen werden). Auch Emma Corrin ("The Crown"), Sara Ramirez ("And Just Like That") oder Sam Smith ("Stay With Me") identifizieren sich weder als Frau noch als Mann.