Die Transgender-Kinder der Hollywoodstars

Man könnte meinen, es sei der neueste Trend in Hollywood: Promi-Kinder, die sich als transgender oder non-binär identifizieren - und von ihren berühmten Eltern dafür volle Unterstützung erhalten. Vor wenigen Wochen erst outete sich Seraphina, die 15-jährige Tochter von Jennifer Garner und Ben Affleck, als trans. Bei der Trauerfeier für ihren Großvater stellte sich der Teenager mit den Worten "Hallo, mein Name ist Fin Affleck" vor. Die langen Haare waren einem Buzzcut gewichen, dazu trug Fin einen schwarzen Anzug.

Tipps könnte sich Affleck bei seiner Frau Jennifer Lopez holen. Auch sie gab bekannt, dass ihre 16-jährige Tochter Emme die geschlechtsneutralen Pronomen "they/them" bevorzugt. Und die Familie Affleck-Lopez ist bei Weitem nicht die einzige, deren Nachwuchs das biologische Geschlecht ablehnt. Schauspielerin Charlize Theron schirmt ihre beiden Kinder zwar von der Öffentlichkeit ab, macht aber kein Geheimnis aus ihrer Unterstützung für Transgender-Tochter Jackson: "Sie sah mich an, als sie drei Jahre alt war, und sagte: 'Ich bin kein Bub!'", erzählte Theron 2019 in einem Interview mit der Daily Mail. "Ich habe zwei wunderschöne Töchter, die ich wie alle Eltern beschützen und fördern möchte. Sie wurden so geboren, wie sie sind. Wer sie sein wollen, ist nicht meine Entscheidung."