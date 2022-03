Endlich: Der Lenz ist da und beschert uns gutes Wetter

Das Frühjahr zeigt diese Woche gleich, was es kann: Viel Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad soll es laut Meteorologen geben. In der Nacht kann es allerdings noch ziemlich kalt werden, teilweise muss man mit Frost rechnen.

Doch das macht nichts – Hauptsache raus an die frische Luft! Nach dem langen Winter freut sich wohl jeder darauf, dass er endlich seinen Wanderrucksack oder seine Fahrradtasche packen darf, um einen Ausflug in die Natur zu machen – wo sonst kann man besser vom Alltag und all die schlechten Nachrichten, die auf uns eintrudeln, abschalten. Viele haben für ihre Tour den gestrigen Sonntag genutzt, den Tag des astronomischen Frühlingsbeginns. Um welche Uhrzeit er genau begonnen hat, verrät Kollegin Laila Docekal in ihrer Kolumne (rechts).