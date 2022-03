Friedenstaube: Über die Haustaube im weißen Federkleid

Weit verbreitet

Auch die lebenden Vorbilder sind nahezu auf dem ganzen Planeten daheim. „Tauben sind weltweit verbreitet; auf kleinen Inseln, im Hochgebirge, in der Stadt. Nur die Antarktis ist taubenfrei“, sagt Michael Dvorak. Der Ornithologe bei Birdlife Österreich weiß zudem, dass es insgesamt rund 300 Columbidae-Arten gibt. Zirka 100 davon sind Fruchttauben, bunte Vögel, die sich großteils im Regenwald verstecken.

Fünf Spezies sind in Europa heimisch; darunter die Friedenstaube. Sie sei schlicht eine Haustaube in Weiß. Weniger uniforme Exemplare sind als Straßen- bzw. Stadttaube bekannt. Das Federvieh kommt in den Häuserschluchten gut zurecht. „Die wilde Form ist eine Felsentaube. In der Stadt gibt es viele Mauerspalten und Unterschlupf zum Brüten“, erklärt Dvorak.

Nahrung, vor allem Körner und Samen, gelegentlich Insekten, Schnecken und Würmer, finden die gefiederten Städter reichlich. Ihr Potenzial als „Ratten der Lüfte“ will der Biologe nicht überbewerten: Jeder Vogel könne Krankheiten übertragen. Allein die Nähe zum Menschen erhöht das Risiko. Was die Problematik mit dem Denkmalschutz betrifft, so macht die Menge das Gift. Stadttauben sind – sofern sie nicht auf Eiern sitzen – in Trupps unterwegs. Ein Landeplatz ist dann durch Harnsäure und Dreck rasch in Mitleidenschaft gezogen.