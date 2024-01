Ende der Telefonie: Stirbt das Telefongespräch aus?

Der erste Satz, der jemals über ein Telefon gesagt wurde, war: „Watson, kommen Sie her. Ich muss Sie sehen.“ Das war am 10. März 1876. Der britische Erfinder des Telefons Alexander Bell sprach in einen Apparat, den sein Assistent Thomas Watson konstruiert hatte. Klingeln konnte dieser noch nicht, die Funktion kam erst später hinzu.

148 Jahre später scheint es, als ob eine der wichtigsten Kulturtechniken der vergangenen Jahrhunderte – das Telefongespräch – langsam ausstirbt. Zwar gibt es mehr Telefone als je zuvor: 89 Prozent der Österreicher besitzen ein Smartphone, telefoniert wird damit aber immer weniger. Laut Daten der Mobilfunkanbieter gehen die Gesprächsminuten kontinuierlich zurück, während die Datennutzung immer weiter ansteigt. Laut Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH wurden in Österreich im 2. Quartal 2023 insgesamt 24,2 Milliarden Chatnachrichten versendet, das sind um rund 900 Millionen mehr als im Quartal davor. Bei Whatsapp werden jeden Tag sieben Milliarden Sprachnachrichten verschickt. Die junge Generation will einfach nicht mehr zum sprichwörtlichen Hörer greifen. Neun von zehn Personen der Generation Z (zwischen 1995 und 2010 geboren) geben in einer Umfrage an, lieber Text- oder Sprachnachrichten zu versenden als zu telefonieren. Was einst als Durchbruch galt, nämlich unabhängig vom Ort miteinander zu sprechen, wird plötzlich abgelehnt.

