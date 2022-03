Eh schon wurscht: Warum viele nun im Goblin-Modus angekommen sind

Den ganzen Tag im Bett liegen, Wiederholungen von alten "Bachelor"-Folgen schauen und nur aufstehen, um eine Ladung Tiefkühlpommes in den Ofen zu schieben. Öfters aufs Duschen und Haarewaschen verzichten, in der Jogginghose zum Supermarkt schlurfen und nachts stundenlang durchs Handy scrollen. So oder so ähnlich lässt sich die Lebensweise umreißen, die neuerdings mit der Bezeichnung "Goblin-Mode" (deutsch: "Kobold-Modus") umschrieben wird.

Warum gerade Goblins? Sie leben der Sage nach zumeist in Höhlen, meiden das Sonnenlicht und sind nicht unbedingt als Wohltat fürs Auge oder große Menschenfreunde bekannt. Eine Beschreibung, in der sich so einige im dritten Coronajahr, mit einer aus den Fugen geratenen Welt wiedererkennen können.

Gab man sich zu Beginn, in den Tagen des ersten Lockdowns, noch Mühe, die Fassade aufrechtzuerhalten, mit Yoga und Meditationsübungen für innere Balance und Fitness zu sorgen, sich gesund zu ernähren oder Bananenbrot zu backen, ließ bei vielen die Motivation immer weiter nach.

Mehrere Lockdowns, Wellen und Virusvarianten später, mit einem nur wenige hundert Kilometer entfernten Krieg und inmitten täglich neuer Hiobsbotschaften, ist der Impuls, einfach alles schleifen zu lassen, mehr als nachvollziehbar. Der Trost des Lasterlebens - so beschreibt der Guardian in einem Artikel das Goblin-Phänomen.