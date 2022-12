Dolly Parton verrät das Geheimnis ihrer langen Ehe

"Ich mag es, wenn Leute fragen ,Wie konnte es so lange halten?'", erzählt Parton. "Ich sage dann immer: ,Bleibt in Bewegung'. Wir sitzen nicht die ganze Zeit aufeinander. Er ist nicht im Musikbusiness, also haben wir unterschiedliche Interessen - aber auch ein paar Dinge, die wir am liebsten gemeinsam machen. Wir waren einfach füreinander bestimmt."

Auch Humor ist ein wichtiges Element einer guten Ehe, sagt die Sängerin. "Wir haben beide einen schrägen Humor. Ich denke, das ist eines der besten Dinge, wenn man verheiratet ist. Selbst wenn es ein Problem gibt, und man etwas gesagt hat, das man nicht zurücknehmen kann - mit Sinn für Humor findet man da schon irgendwie raus."