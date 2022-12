Nicht in ihrer Villa: Hier wurde "Meghan und Harry"-Doku gedreht

Sie machen es sich auf der Couch gem├╝tlich, gehen durch den Garten und in den H├╝hnerstall des Anwesens: Was in der Netflix Doku ├╝ber Meghan und Harry aussieht, als w├Ąren viele Szenen in ihrem eigenen Anwesen in Montecito gedreht, entpuppt sich nun quasi als Nachbarvilla von Meghan und Harry.