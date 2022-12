Streit um "Mode-Müll" zwischen Justin Bieber und H&M eskaliert

Begonnen hatte die Auseinandersetzung, als der 28-Jährige in einer Instagram-Story am Montag seinen Ärger kundtat. Zu diesem Zeitpunkt bot die Modekette H&M in ihrem Online-Shop mehrere Produkte an, auf denen Fotos des kanadischen Sängers abgedruckt waren. Unter anderem Pullover, T-Shirts und eine Tasche mit dem Konterfei des Sängers.

Bieber riet in seinem Ärger seinen 270 Millionen Fans auf seinen sozialen Plattformen davon ab, die besagten Produkte bei H&M zu kaufen und bezeichnete sie als "Müll". Zudem habe er keine Erlaubnis oder Zustimmung zu der Kollektion erteilt, hatte er in seiner Instagram-Story geschrieben.

Der Textilkonzern zog die Kollektion zwar zurück, widersprach aber Biebers Version: "Wie mit allen lizenzierten Produkten und Partnerschaften ist H&M den korrekten Zustimmungsverfahren gefolgt", sagte der Sprecher. Zu den Produkten zählten unter anderem Pullover, T-Shirts und eine Einkaufstasche mit dem Konterfei des Kanadiers.

Seine Fans nahmen den Konflikt zwischen dem Musiker und dem Modekonzern mit viel Ironie in Tweets auf - und bekannten sich schuldig, die leistbaren Kleidungsstücke bereits gekauft zu haben.