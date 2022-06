Die dunkle Seite der Macht: Wenn der Arbeitsplatz zur Gefahr wird

Bei Psychopathen-Persönlichkeiten denkt man zunächst an Donald Trump oder an Wladimir Putin. An wen denken Sie?

Richard Fuld, der ehemalige Chef der US-Bank Lehman Brothers. Der ist schon ein Bilderbuch-Beispiel. Skrupellos, selbstherrlich, verbal aggressiv und verantwortlich für den 600-Milliarden-Dollar-Bankrott, der 2008 eine weltweite Wirtschaftskrise auslöste.

Was könnte man gesellschaftspolitisch tun, um gegen diese Art von Führungspersönlichkeiten vorzugehen?

Denken Sie an die #Metoo Bewegung, ausgelöst durch Schauspielerinnen, die hat etwas in Bewegung gebracht haben. Ich will das nur als Beispiel benutzen, dass wenn in der Gesellschaft ein Bewusstsein da ist, dass etwas schiefläuft, dann ist das schon der erste Schritt in die richtige, bessere Richtung. Oder denken Sie an die Grausamkeiten, die Kinder in Heimen erleiden mussten. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so einfach funktioniert, dass es mehr Kontrollmechanismen gibt. Entscheidend ist, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Unser Buch sollte ein Beitrag dazu sein, das Thema ernst zu nehmen.

Es kommen auch immer mehr Frauen in Führungspositionen, langsam, aber doch. Ist Psychopathie männlich oder müssen wir PsychopathInnen sagen?

Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Frauen sind viel besser in der Führung. Das würde ich heute so pauschal nicht mehr sagen, weil sich Frauen leider Gottes angleichen. Aber man muss schon sagen: Frauen gehen etwas konstruktiver mit Menschen um. Ich habe ein Lieblingsbeispiel. In einer Untersuchung hat man Mädchen und Jungen in einem Zimmer mit Bauklötzen eine Stadt bauen lassen. Am nächsten Tag kamen sie wieder. Die Mädchen haben die Stadt weiterentwickelt. Die Jungs haben jeden Morgen die Stadt kaputt gemacht und neu gebaut. Im Prinzip hoffe ich, dass Frauen in Führungspositionen einen deutlich besseren Umgang haben.

Wie sieht denn der Chef oder die Chefin von morgen aus?

Es gibt Untersuchungen, die haben 20 elementare Erwartungen von Mitarbeitern an den Chefs erfasst. Und es gibt Schlüssel-Adjektive, die einen guten Chef ausmachen. Zum Beispiel ein respektvoller Umgang. Der Chef muss Zeit haben, er muss mich ernst nehmen. Das sind so ganz, ganz wichtige Dinge. Letztendlich ist es gar nichts Außergewöhnliches, was da gewünscht wird. Und wenn ich es erklären muss, dann denke ich immer Herrgott, so schwierig ist es doch gar nicht. Wenn Sie eine Familie haben, dann haben Sie doch auch ein Gefühl dafür, was der Partner, die Partnerin von Ihnen erwartet. Es muss deshalb nicht immer eitel Freud und Sonnenschein sein. Da kann es Divergenzen geben, da kann es Streit geben und man wird nicht immer befriedigende Kompromisse finden. Aber wichtig ist doch, dass ich überhaupt daran denke, dass man sich einigen kann, damit es vorangeht.

In Ihrem Buch gibt es eine Anleitung, wie man als Angestellter oder Angestellte mit diversen Psychopathen umgehen kann. Gibt es eine allgemeine, kurze Empfehlung für Betroffene, die sich angesprochen fühlen.

Erstens natürlich sollte man in sich gehen und über die Situation nachdenken. Was kommen für Gefühle auf? Warum bin ich an dieser Stelle so verletzbar? Und dann muss man abschätzen: Kann ich mit meinem Chef darüber ins Gespräch kommen? Der zweite Punkt ist. Was kann ich unternehmen, um mit anderen zusammen die Situation für alle erträglicher zu machen? Also wende ich mich etwa an den Chef, über meinem Chef? Oder vernetze ich mich mit anderen Mitarbeitern? Und der dritte ist mutig zu sein und einfach das Unternehmen zu verlassen, bevor ich schweren Schaden erleide.

Wer sollte Ihr Buch unbedingt lesen?

Na ja, ich sage jetzt mal wir haben in Deutschland fünf 45 Millionen lohnabhängig Beschäftigte und sagen wir mal ganz grob 50 % aller Menschen, die hier in Arbeitsverhältnissen sind, hatten schlimme Erlebnisse oder leiden aktuell. Und an die richtet sich in erster Linie das Buch. Aber es gibt auch viele Chefs, die durchaus in einer lukrativen Gehaltsstufe sind, die wiederum unter ihren Chefs leiden. Was ich mir da anhören muss an Klagen über den viel größeren Chef, das ist auch nicht unerheblich. Insoweit weiß ich, dass gerade kleine Chefs, die in der Sandwich-Position sind, einen starken Druck verspüren. Auch sie werden zur Leserschaft gehören. Im Prinzip ist das Buch ein Beitrag, um überhaupt wieder mal das Bewusstsein für den Umgang Vorgesetzte/Mitarbeiter zu schärfen.

Welche Kategorie Chef wären Sie denn, würde der kleine Psychopath in Ihnen größer werden?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Also jemand, der mit mir Filme gemacht hat für den MDR und später für RTL, der hat gesagt Du bist eine Rampensau und ich weiß, dass ich, wenn ich öffentlich auftrete, dass ich das genieße. Insoweit habe ich sicherlich narzisstische Züge. Auch ein klein wenig schizoide Züge habe ich, weil manchmal hört man mal ein Jahr nichts von mir und dann melde ich mich plötzlich aus der Versenkung. Ich bin auch schrecklich ungeduldig. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe bestimmt von allen Typen etwas. Vielleicht ist der große Vorteil nur, dass ich das selbstkritisch reflektieren kann.