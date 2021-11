Sacher Hotels: Vier Lockdowns hat es gebraucht, jetzt ist es so weit: Nutzer der Lieferservice-App Mjam können sich die Original-Sachertorte nun auch nach Hause liefern lassen. Ein Stück für ca. 12 Personen kostet 58,90 € und hält mindestens 16 Tage. Bestellbar in den Innenbezirken Wiens und in Salzburg.

Café Landtmann: Das legendäre Kaffeehaus am Ring liefert kunstvolle Torten, Weihnachtskekse und warme Mehlspeisen über den eigenen Online-Shop an eine beliebige Adresse. Neu im Sortiment: eine grün-weiße Motto-Torte für Fans des SK Rapid. Wer bis Mitternacht bestellt, bekommt die süße Torte am darauffolgenden Tag zwischen 9 und 16 Uhr geliefert. Ab einem Bestellwert von 40 Euro ist die Zustellung kostenlos.

Demel: Der frisch zubereitete Kaiserschmarren to go der k. u. k. Zuckerbäckerei im ersten Wiener Bezirk rettete schon im vergangenen Winter-Lockdown manchen Stadtspaziergang. Heuer wieder – täglich von 11 bis 19 Uhr, Kohlmarkt 14, 1010 Wien.

Café Schubert: Im beliebten Kaffeehaus am St. Pöltener Herrenplatz wird nicht nur gebacken, sondern auch täglich frisch gekocht. Ein kleiner Auszug aus der aktuellen Take-away-Karte von Frühstück bis Abendessen: Avocado auf Joseph-Brot, warmer Bio-Porridge, gefülltes Croissant, Süßkartoffel-Lasagne, Beef Burger. Mehlspeisen und Pikantes zum Abholen gibt es von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 19 Uhr.