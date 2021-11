Malerweg: Im 18. Jahrhundert streiften Naturliebhaber und Künstler, dem Zeitgeist folgend, auf der Suche nach Motiven durch die Felsenwelt nahe Dresden. Vor wenigen Jahren wurde diese Route wiederentdeckt, an heutige Bedürfnisse angepasst und neu ausgeschildert: 112 km in 8 Tagen, 4.000 Höhenmeter. malerweg.de

Abenteuerspielplatz Felsenlabyrinth: Bei Langenhennersdorf klettern Kinder über zerklüftete Steine, zwängen sich in enge Felsspalten, kriechen in dunkle Höhlen und überwinden kleine Schluchten. Um die Orientierung nicht zu verlieren, ist das Labyrinth mit Zahlen nummeriert. Der Weg beginnt am Parkplatz Hohler Stein zwischen Langenhennersdorf und Bielatal

Mit dem Fahrrad entlang der Elbe: Der Elberadweg ist ideal für Familien. Ohne Steigungen verläuft er in der Sächsischen Schweiz von Schmilka nach Pirna. Lohnende Pausen entlang der Strecke in idyllischen Dörfern, ein Besuch des Nationalpark-Zentrums in Bad Schandau oder der Eisenbahnwelten Rathen. Gaste konnen Fahrrader bei regionalen Anbietern ausleihen

Package: „All-in-4*deluxe-Tour“: 6 Tage Grenzgänge im Elbsandsteingebirge im CLUB50-Grand-Class-Luxus Bus, inkl. Verpflegung, Eintritte, Ausflüge und 4*sup Hotel Elbresidenz in Bad Schandau, Reisetermine im Juni und September 2022, das umfangreiche Programm auf club50.at/reisen/2022/elbsandsteingebirge