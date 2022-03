Der immer lacht - 50 Jahre Smiley

Dabei war es ein anderer, der das dauergrinsende Mondgesicht erfunden hat. In nur wenigen Minuten soll es der Werbefachmann Harvey Ball 1963 hingekritzelt haben, um die Mitarbeiter eines strauchelnden Unternehmens zu motivieren. „Ich habe einen Kreis mit einem Lächeln als Mund auf gelbem Papier gemalt, weil es sonnig und hell war“, erklärte Ball später. Patentieren ließ er diesen nicht, als Dank erhielt er 45 US-Dollar.

Lächerlich wenig, wenn man bedenkt, wo der Smiley in den vergangenen fünfzig Jahren überall aufgetaucht ist. In der Mode, auf Spielzeug, im Food-Bereich – und sogar auf Ecstasy-Pillen in der Rave- und Techno-Szene.

Vor allem aber hat er die digitale Kommunikation revolutioniert. Die Satzzeichen-Kombination :-) aus der Ära SMS sollen junge „Digital Natives“ oftmals gar nicht mehr entziffern können. In den Chatverläufen dieser Welt dominieren heute gelbe Emojis in allen denkbaren Gemütszuständen.