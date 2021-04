Emoji-News: Das Lach-Gesicht ist erstmals nicht mehr auf Platz eins

Zehn Jahre lang war das Tränen lachende Emoji ("Face with Tears of Joy") das mit Abstand am häufigsten verwendete, jetzt scheint seine Hoch-Zeit langsam zu Ende zu gehen. Laut dem Emoji-Verzeichnis Emojipedia wurde es im Kurznachrichtendienst Twitter im März 2021 erstmals von einem anderen überholt: dem "Loudly Crying Face", also dem laut weinenden Emoji-Gesicht.

Dass die jüngere Generation Z das bei Millennials so beliebte "Face with Tears of Joy" jüngst als uncool abstempelte, scheint aber nur ein Teil der Erklärung zu sein. Emojipedia macht auch das generelle Lebensgefühl und die globale Pandemie dafür verantwortlich, dass das Heul-Emoji so nach vor preschte: "Es gibt gerade einfach weniger zu lachen", heißt es in dem Blog-Beitrag.