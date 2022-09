Das sind die 10 besten Reiseziele für Schnäppchenjäger

Auch wer auf der Suche nach preisgünstigen Bekleidungsgeschäften ist, wird in Riga fündig. Schnäppchenjäger haben hier die Qual der Wahl, denn in Riga gibt es die meisten Outlets (0,67 pro 100.000 Einwohner). Damit gibt es mehr als dreimal so viele wie in Göteborg in Schweden (0,19 pro 100 000).

Mehr als nur Tulpen in Amsterdam

Auf Platz 3 liegt Amsterdam in den Niederlanden (8,09 von 10 Punkten). Besonders Kleidung lässt sich hier gut shoppen - nur in Porto (Portugal) können Touristen noch günstiger shoppen. Schnäppchenjäger finden in Amsterdam zudem hochwertige Antiquitätengeschäfte.

Auf Platz 4 liegt Dublin in Irland (7,63 Punkte), Budapest (7,04 Punkte) und Oslo belegen die Plätze fünf und sechs. Porto kommt mit 6,81 Punkten auf Platz 7, vor London, das mit 6,79 Punkten auf Platz 8 liegt. Rom (6,76 Punkte) und die finnische Hauptstadt (6,48) belegen die Plätze 9 und 10.

Abgeschlagen liegt die österreichische Hauptstadt. Wien kam gerade mal auf 3,56 von 10 Punkten und belegt somit Platz 38. Insgesamt wurden 51 Städte untersucht.