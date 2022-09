Nicht täglich duschen? Warum solche Aufforderungen Abwehr auslösen

Und duschen ist für viele Menschen mehr als nur Körperhygiene, es ist ein Wohlfühlritual. "Für viele Menschen hat die morgendliche Dusche die Funktion, dass man erst einmal zu sich kommt", sagt Grünewald. Aus einem "diffus-traumverlorenen Zustand" erwache das Selbst: "Das Duschen ist ein sinnliches Erlebnis als erlaubter Akt der Selbstberührung."

Der behaglich warme Wasserstrahl, oft gefolgt von kaltem Abduschen und das anschließende Abtrocknen habe den Effekt einer Art "Wiedergeburt im Badezimmer". Wenn dann jemand den Menschen vorschreiben wolle, das Duschen einzuschränken oder gar durch einen Waschlappen zu ersetzen, führe das zu einer Abwehrhaltung, sagt Grünewald. "Der Wunsch nach Selbstwirksamkeit wird konterkariert."

Trend bei Stars

Dabei sei der Ratschlag, aus Energiespargründen kürzer zu duschen, ja durchaus sinnvoll. "Problematisch wird es, wenn sich die Bürger wie Kinder behandelt und in eine Befehlsempfänger-Position gedrängt fühlen", betont der Psychologe. Bei vielen Menschen steige dann die Sorge, entmündigt und - im übertragenen Sinne - selbst zum Waschlappen zu werden.

Dabei gab es gerade erst im vergangenen Jahr zumindest unter Prominenten einen Hype um den "Non Bathing"-Trend, oft auch als "Cleansing Reduction" ("Reinigungsreduktion") bezeichnet: Unter anderem Jennifer Aniston, Julia Roberts und Charlize Theron sagten in Interviews, sie duschten nur einmal die Woche, um Wasser zu sparen. Mila Kunis erklärte in einem Spotify-Podcast: "Ich wasche meinen Körper nicht jeden Tag." Sie reinige nur Achseln, Brüste, Füße und Intimbereich. Duschen sein überbewertet.