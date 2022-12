Brief ans Christkind: Was Kinder sich zu Weihnachten wünschen

Frieden, Ende von Hunger

Doch neben Spielsachen oder Büchern äußern viele Kinder auch Wünsche, die nicht mit Geld bezahlbar sind. "Oft spielen Geschenke nicht mehr die alleinige Hauptrolle. Etwa die Hälfte der Wünsche sind ideell", schätzt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post für die Christkindpostfiliale Engelskirchen bei Köln. In diesem Jahr wird besonders oft "Frieden" genannt: "Bitte kannst du machen das der Krieg aufhört und alle Menschen genug zum essen haben?"

Die fleißigen Helferinnen und Helfer in den Postämtern beantworten jede Zuschrift - auch in verschiedenen Sprachen, denn die Briefe kommen aus aller Welt. Das Engelskirchener Christkind antwortet in diesem Jahr erstmals auch auf Ukrainisch. Es seien bereits mehrere Briefe ukrainischer Kinder eingegangen, berichtet Töllner. "Ich möchte, dass Papa kommt", schreibt die achtjährige Alina, die zurzeit in Wuppertal wohnt. Sofia aus Dortmund wünscht sich "schöne Kleidung", einen Laptop und dass sie Deutsch und Englisch sprechen lernt.

"Ruhiges Fest" und "Kekse naschen"

Auffallend häufig fänden sich in den Kinderbriefen dieses Mal auch Wünsche für ein schönes und friedvolles Weihnachten zu Hause, sagt Töllner. Etwa "ein ruhiges Fest", "Kekse naschen bei Kerzenlicht", "dass Oma und Opa kommen" oder "dass Mama und Papa mehr Zeit für mich haben". Die Vermutung der Weihnachtspost-Expertin: Die großen Krisen und die Sorgen der Erwachsenen weckten wohl auch bei den Kleinen ein Bedürfnis nach Sicherheit und Harmonie.